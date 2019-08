Citrix annonce le lancement de Citrix Managed Desktops, une offre hébergée clé en main qui permet aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur expertise IT, de fournir des applications et des postes de travail Windows depuis cloud et ce vers n’importe quel périphérique, dans un environnement simple unifié.

Avec ce nouveau service les entreprises pourront fournir rapidement et facilement des solutions permettant aux employés de travailler où, quand et comme ils le souhaitent. Proposée par les partenaires, cette solution, permet aux administrateurs de simplifier les opérations quotidiennes. Ils peuvent ainsi mettre des ordinateurs de bureau à disposition des utilisateurs internes et externes en garantissant ,un accès sécurisé aux ressources, adapter rapidement les postes de travail virtuels à l’évolution de la demande, intégrer facilement les postes de travail virtuels hébergés par Azure avec Active Directory sur site ainsi que d’autres ressources de l’entreprise ou encore déployer et gérer efficacement les charges de travail sur plusieurs sites.

Par ailleurs, grâce à une interface utilisateur de gestion multicompte intégrée, les partenaires Citrix peuvent proposer des services personnalisés directement sur les postes de travail gérés Citrix et ajouter de la valeur sur les marchés verticaux.



« Aujourd’hui, le travail ne se limite pas aux bureaux physiques ou aux périphériques traditionnels. On produit jour et nuit et sur toutes sortes d’équipements, depuis les ordinateurs personnels jusqu’aux smartphones en passant par les tablettes et même les montres », affirme dans un communiqué Carisa Stringer, directrice Marketing produit, groupe Ordinateurs de bureau et applications chez Citrix. « Avec les postes de travail gérés Citrix, les entreprises peuvent rapidement et facilement fournir aux employés un accès à leurs postes de travail individuels ainsi qu’à toutes les applications et ressources d’entreprise dont ils ont besoin pour travailler et optimiser leurs performances. ».

La solution Citrix Managed Desktops sera disponible le 26 août.