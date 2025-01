Après avoir fermé sa communauté de groupes d’utilisateur·rice·s en décembre 2023, Citrix met fin à son programme Citrix Technology Professional (CTP) à compter du 31 janvier 2025. Lancé en 2006, le programme CTP visait à reconnaître les contributions techniques des utilisateur·rice·s en les récompensant.

Une fois accepté·e·s au sein du programme, les membres du programme CTP avaient accès à des licences de produits de démonstration, à des versions bêta de produits, à des canaux privés de discussion avec les équipes de produits Citrix et à un aperçu des feuilles de route des produits, après signature d’un accord de non-divulgation (NDA).

Citrix admet que « la richesse des connaissances développées et partagées ouvertement s’est avérée inestimable pour la communauté technologique de Citrix ».

Pour autant, la société annonce de façon vague qu’elle préfère désormais « aligner encore plus étroitement le développement de ses produits sur les besoins et les priorités de ses principaux clients ». Et d’ajouter : « Dans le cadre de notre stratégie de feuille de route produit, nous utiliserons nos programmes communautaires pour embrasser plus largement toutes les parties prenantes et les champions de notre plateforme et aligner notre développement de produits encore plus étroitement avec les besoins et les priorités de nos clients clés. »

A en juger par des messages postés sur les médias sociaux, Citrix a également pris la décision de supprimer le programme Citrix Technology Advocate (CTA).