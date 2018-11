Cisco va acquérir le spécialiste britannique des logiciels de réseau Ensoft pour un montant non divulgué.

L’opération, qui devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2019, a été annoncée sur le blog de Cisco par Rob Salvagno, en charge des fusions et acquisitions ainsi que des investissements chez l’équipementier.

Basée à Harpenden au Royaume-Uni, Ensoft développe des logiciels pour fournisseurs de services qui prennent en charge le traitement des paquets, y compris le routage, la commutation, le transport Ethernet, les fonctionnalité IMS (telle que le contrôle de session), la sécurité du réseau … « L’innovation dans les couches de transport et de services unifiées avec le routage par segment (SR) et les réseaux privés virtuels Ethernet (EVPN) accélère l’évolution d’une infrastructure IP de grande envergure intégrant de la programmabilité et de l’automatisation. L’acquisition de l’équipe Ensoft accélère cette stratégie et renforce notre engagement envers nos clients fournisseurs de services », précise Rob Salvagno dans un communiqué.

Créé en 1997, Ensoft emploie une équipe d’un peu moins de 80 ingénieurs et a réalisé un chiffre de 10 millions de livres (11,28 millions d’euros) l’an dernier.

D’après le site spécialisé britannique LightReading, le directeur technique et membre du conseil d’administration d’Ensoft, Simon Chatterjee, est consultant auprès de Cisco depuis près de 20 ans et, selon son profil LinkedIn , était le co-architecte d’IOS XR, le système d’exploitation des routeurs pour opérateurs de Cisco.

Après la finalisation de l’opération, Ensoft rejoindra le Service Provider Networking Group de Cisco dirigé par Sumeet Arora.