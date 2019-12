Cisco prévoit d’acquérir, pour une somme qui n’est pas précisée, l’équipementier australien Exablaze, un concepteur et fabricant privé australien de périphériques réseau avancés visant à réduire la latence et à améliorer les performances du réseau. « L’intégration des produits et technologies innovants d’Exablaze dans le portefeuille Cisco offrira à nos clients la toute dernière technologie FPGA (Field Programmable Gate Array) dotée de la flexibilité et la programmabilité dont ils ont besoin », explique sur le blog de la société Rob Salvagno, vice-président de Cisco pour le développement commercial.

Exablaze, arrivé sur le marché en 2013, s’est concentré sur des segments de marché comme le trading haute fréquence, les services financiers, l’informatique haute performance et les clusters IA / ML émergents. « Dans le cas du secteur du trading haute fréquence, chaque tranche de temps compte », a ajouté Rob Salvagno.

L’opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de l’exercice 2020. L’équipe Exablaze rejoindra alors Cisco pour développer avec la firme de San Jose des solutions de nouvelle génération à faible latence pour les réseaux basés sur l’intention.