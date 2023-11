Cisco a bouclé son premier trimestre fiscal 2024 (clos le 28 octobre) sur des résultats en net ralentissement. Après des croissances de 14% et 16% sur les deux précédents trimestres, le géant des réseaux enregistre un chiffre d’affaires de 14,7 Md$ en hausse de 8% d’une année sur l’autre. Les revenus des produits sont en hausse de 9% à 11,1 Md$ et ceux des services de 4% à 3,5 Md$.

Cisco déclare avoir constaté un ralentissement des commandes de nouveaux produits au premier trimestre et y voit le contrecoup des expéditions massives au cours des derniers trimestres, favorisées par la résolution des problèmes d’approvisionnement. Le fournisseur explique que ses clients se concentrent à présent sur l’installation des produits commandés et estime qu’entre le quart et la moitié attendent toujours d’être déployés. Il espère un retour à la croissance des commandes sur la seconde partie de l’exercice.

Dans le détail des performances par segments de produits, l’activité reine des réseaux maintient une croissance de 10% à 8,8 Md$, bien loin de la progression de 33% sur le précédent trimestre. La Sécurité progresse de 4% à 1 Md$, la Collaboration de 3% à 1,1 Md$ et l’Observabilité de 21% à 190 M$.

Alors que Cisco cherche à faire évoluer son modèle vers le logiciel et les abonnements, il se montre satisfait de la progression de 13% des revenus d’abonnement logiciels et de 10% des revenus récurrents annualisés (ARR) des produits sur l’année. Son bénéfice net enregistre aussi une forte progression de 36% à 3,6 Md$, avec un bénéfice par action de 0,89$ en hausse de 37%.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, Cisco prévoit un chiffre d’affaires compris entre 53,8 et 55,0 Md$ et un bénéfice par action ajusté compris entre 3,87 et 3,93 $. C’est une sérieuse révision à la baisse des prévisions initiales qui tablaient sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 57 et 58,2 Md$ et un bénéfice par action ajusté de 4,01 à 4,08 $.

En bourse l’action est sanctionnée avec une chute de plus de 12% vendredi en ouverture de séance sur le Nasdaq.