A l’issue de son événement partenaires annuel à Miami, Cisco annonce bouleverser ses mesures incitatives afin de récompenser ses partenaires de distribution pour la vente de matériel, de logiciels et de solutions en tant que service. Le fournisseur de réseaux de San José va ajouter six nouvelles spécialisations de solutions à son programme dans les prochains mois. Ce plan d’incitations remanié soutiendra particulièrement l’acquisition de nouveaux clients et les opportunités de vente incitative et croisée.

« Le Cisco Partner Incentive est le plus grand changement que nous ayons apporté aux incitations des partenaires depuis plus d’une décennie et constitue la pierre angulaire de l’évolution du programme de partenariat de Cisco qui a débuté en 2020 », déclare Marc Surplus, vice-président de la stratégie et des programmes de partenariat chez Cisco, à l’occasion du Partner Summit 2023. « En élargissant la suite de spécialisations de solutions de Cisco, nous aidons nos partenaires à se différencier sur le marché et à démontrer leur expertise dans les technologies et les solutions recherchées par les clients. »

Ce remaniement apparemment historique du programme d’incitations devrait débuter au cours du second semestre 2024. Il s’alignera sur la transition de Cisco vers des offres davantage basées sur les logiciels et les services. Cisco anticipe en effet que 46% des ventes de la société devraient être réalisées sous la forme de services gérés d’ici à 2027. « Les partenaires recevront des remises en fonction de la valeur contractuelle totale d’une vente conclue, de la réalisation d’activités visant à favoriser l’adoption de la solution par les clients et de la valeur contractuelle annuelle incrémentielle à mesure qu’ils augmentent le nombre d’abonnements ».

Cisco va également lancer un estimateur de durabilité sur sa plateforme d’expérience des partenaires (PXP) à partir du 20 novembre. Exclusivement mis à disposition de ses partenaires spécialisés dans la durabilité environnementale, cette outil « fournira aux partenaires un aperçu des économies d’énergie estimées, de la réduction des émissions, de la réduction des coûts et de l’impact environnemental qu’un client peut réaliser en modernisant son matériel informatique », selon le fournisseur.