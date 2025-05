Forterro confie la direction de sa division Sylob à une personne qui y a débuté sa carrière il y a près de quinze ans : Christophe Martinoni. Ce dernier a rejoint l’éditeur tarnais d’ERP industriel Sylob après avoir obtenu son diplôme de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers en 2011. Il y a occupé successivement les postes de consultant chef de projet, consultant avant-vente, puis directeur de projet, directeur des services et support. Ces dernières années, Christophe Martinoni a notamment dirigé le lancement de Fortee, un ERP en mode SaaS dédié aux start-ups et TPE industrielles. La solution Fortee est hébergée sur le cloud d’AWS en mode multitenant.

Pour mémoire, l’éditeur Forterro est né au Texas. Il a multiplié les acquisitions d’éditeurs d’ERP européens spécialisés pour proposer des solutions diversifiées aux acteurs de l’industrie. En dix ans, il a investi dans une dizaine d’éditeurs en Europe, dont trois en France : Sylob, Clip Industrie, et Silog en 2016. Il les a fusionnés en 2021 pour créer un nouvel ensemble baptisé Forterro France. En 2022, le groupe a été acquis par le fonds suisse Partners Group pour un milliard d’euros et est désormais basé à Londres.