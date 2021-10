Le groupe américain Forterro multiplie les acquisitions d’éditeurs d’ERP locaux spécialisés pour proposer des solutions diversifiées aux acteurs de l’industrie. Il a investit dans dix éditeurs en Europe dont trois en France : Sylob, Clip Industrie et Silog. Pour développer leur visibilité et renforcer leurs synergies, il annonce leur fusion dans un nouvel ensemble baptisé Forterro France.

La nouvelle entité ainsi formée compte plus de 3 000 clients et 35 000 utilisateurs. Elle fédère 300 collaborateurs au siège à Caen et dans trois établissements à Albi, Eguilles et Pau.

Chacun des ERP regroupés par Forterro France adresse un segment distinct. Helios ERP est un produit verticalisé pour les sous-traitants aéronautiques. Clipper est une solution prête à l’emploi pour les TPE et PME des secteurs de la métallurgie. Enfin Sylob propose une gamme évolutive pour l’industrie en mode SaaS.

« Nous sommes ravis de cette fusion qui va nous permettre de renforcer encore un peu plus notre visibilité sur le marché concurrentiel des logiciels de gestion, déclare David Coste, Directeur Général de Forterro France dans un communiqué. Le nouvel ensemble ainsi formé va couvrir les besoins de nombreux secteurs industriels et nous permettre de faire face aux nouveaux entrants sur le marché des ERP SaaS. »

Un autre objectif du rapprochement est d’en faire un levier d’attractivité RH. « Le marché de l’emploi logiciel est très compétitif et cette fusion va nous donner une visibilité plus forte pour attirer les talents dans notre domaine. Nous allons continuer à investir dans chacun des produits de la marque afin que ceux-ci continuent à répondre aux enjeux actuels et futurs de nos clients industriels », ajoute David Coste. Développeurs, architectes et consultants font partie des profils recherchés chaque année par Forterro France.

Le Groupe avait déjà opéré un rapprochement en 2019 et joué une première fois la stratégie de marque sous le nom Alcora. C’est donc finalement le choix de la marque internationale qui a été considéré comme le plus pertinent. La stratégie globale elle ne change pas : « acquérir des sociétés logicielles à fort potentiel et leur donner les moyens de se développer sur leur marché, grâce à une politique d’investissement et de recrutement », précise le communiqué.