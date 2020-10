A l’occasion de sa conférence virtuelle Clear 2020, Cherwell a annoncé le lancement d’un programme partenaires à l’attention des fournisseurs de services managés.

Propriété du fonds d’investissement KKR, le fournisseur de services ITSM propose aux MSP une assistance et une certification améliorées, de nouveaux modèles de licence, des groupes d’utilisateurs virtuels et une feuille de route unique.

Selon la firme de Colorado Springs, le programme permettra aux fournisseurs de services managés d’accélérer leur adoption de l’automatisation intelligente, des services de cloud hybride et de la gestion des services informatiques afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de leurs clients.

Spécialement conçue, simple à configurer et prête à l’emploi, la solution MSP de Cherwell permet aux fournisseurs de services managés de prendre en charge rapidement de nombreuses entreprises et leurs filiales et à surmonter les défis complexes auxquels leurs clients sont confrontés, aidant ceux-ci à innover et à réduire les coûts, explique la société dans un communiqué.

« Les MSP sont particulièrement bien placés pour conduire les efforts de transformation numérique de leurs clients, ils sont une ressource inestimable pour l’entreprise », tient à ajouter dans le document Gerardo Quinones, vice-président, Managed Service, de la société. « Notre nouveau programme MSP favorisera et responsabilisera notre écosystème de partenaires en fournissant une assistance et une certification améliorées, tout en facilitant la mise en réseau et la collaboration via nos groupes d’utilisateurs virtuels. Nous sommes ravis de lancer ce programme à Clear 2020, d’approfondir notre relation avec nos partenaires MSP et, finalement, d’aider à générer des résultats commerciaux mesurables pour leurs clients. »