Cherwell fait les yeux doux aux partenaires. Auparavant le channel n’était pas un objectif prioritaire mais depuis que l’éditeur de la plateforme ITSM a commencé à revoir ses ventes indirectes le chiffre d’affaires a commencé à décoller a indiqué à CRN le vice-président en charge du réseau mondial de la société, Matthew Peeples, qui a constaté une forte augmentation du chiffre d’affaires au premier trimestre. « Nous avons commencé à changer l’année dernière avec (le programme) ‘Hey, nous devrions nous appuyer davantage sur le channel.’ Au fur et à mesure que nous progresserons cette année et que nous lancerons ce programme, ceux qui y participeront constateront un tournant important dans leur direction. Nous voulons leur permettre d’atteindre le sommet et de posséder le cycle de vente complet. Suscitez l’activité du marché, trouvez vos propres opportunités. Nous vous soutiendrons et vous ferons réussir », a-t-il affirmé.

Cherwell Service Management, le produit phare de l’éditeur basé à Colorado Springs, est une plateforme pouvant être étendue et enrichie en fonction de l’évolution des besoins des clients, ce dont peuvent tirer parti les partenaires a ajouté le dirigeant, précisant que la « plateforme unique et sans code » s’adressait à tous les secteurs de l’entreprise.

Cherwell envisage par ailleurs de doubler son channel qui compte aujourd’hui « 80 partenaires actifs et prospères grâce à la vente du produit ».

Le programme a été restructuré avec l’introduction de plusieurs niveaux, ce qui encourage les partenaires à atteindre le palier supérieur afin bénéficier de meilleures marges. De plus, les partenaires qui après avoir enregistré un lead, permettent à Cherwell de remporter l’affaire bénéficieront de rabais supérieurs à leur niveau a encore expliqué Matthew Peeples. Enfin, les supports de premier ou de second donneront lieu à des rabais supplémentaires.