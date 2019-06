Il y a un mois, Cheops Technology annonçait la disponibilité de Transformer, une solution développée par sa division modernisation technologique permettant de migrer rapidement les bases de données Oracle vers PostgreSQL. Une annonce qui a immédiatement suscité l’intérêt du marché. « Nous recevons des appels entrants de clients finaux, d’éditeurs et même d’acteurs comme le Cigref, qui ont entendu parler de la solution et qui veulent nous rencontrer, assure Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology. En trente-cinq ans de carrière, c’est la première fois que j’assiste à un tel engouement. » Pour lui, cela témoigne de la volonté des clients de bases de données de quitter le monde propriétaire d’Oracle pour aller vers l’open source.

« Cela fait déjà quelques années que les clients expriment leur lassitude vis-à-vis d’Oracle », expose le PDG. La faute notamment à ce qu’il appelle les audits à charge d’Oracle qui se concluent invariablement par des demandes de régularisation de licences pour des architectures pourtant validées par l’éditeur en amont de la réalisation. « Les clients sont outrés par la façon dont ces audits sont réalisés et par leurs résultats éminemment contestables ».

Entre Cheops Technology et son partenaire, les relations qui s’étaient déjà distendues depuis les départs d’Harry Zarrouk et de Gérald Karsenti en 2017 et 2018, se sont encore envenimées ces derniers mois suite à l’arrêt de production inopiné pendant quatre heures de la plateforme cloud Oracle d’un de ses grands clients lyonnais. Une panne que les experts d’Oracle n’ont pas été en mesure de résoudre mais que Cheops attribue à une instabilité du serveur de virtualisation Oracle VM.

Dans ce contexte, Nicolas Leroy-Fleuriot pousse désormais ouvertement ses clients à migrer vers PostgreSQL estimant qu’un client sur trois est désormais mûr pour quitter Oracle et que PostgreSQL est aujourd’hui suffisamment disponible, sécurisé, performant et administrable pour se substituer aux bases de données Oracle.

Anticipant une forte demande de ses clients pour son offre de migration – qui permet de migrer les bases de données Oracle mais également le code d’appel aux bases PL/SQL pour le transformer en SQL standard – et considérant que sa division modernisation technologique n’aurait pas la bande passante suffisante pour prendre en charge tous les dossiers qui se présenteront, Cheops s’est entendu avec la société services spécialisée dans les bases de données PostgreSQL Dalibo pour lui sous-traiter en partie les migrations et lui confier le support et les formations.

Nicolas Leroy-Fleuriot revendique déjà plusieurs clients signés et en cours de migration vers PostgreSQL .