Si l’on en croit Gartner, 2018 sera probablement l’année la plus florissante pour l’intelligence artificielle. La valeur de l’IA devrait en effet croître de 70% pour atteindre 1,2 billion de dollars (1.200 milliards de dollars) estime le cabinet d’analyse qui prévoit toutefois un fort ralentissement dès l’an prochain. D’ici 2022, la croissance sera malgré tout à deux chiffres pour atteindre 3,9 billions de dollars à cette échéance. Pour Gartner, la valeur de l’intelligence artificielle s’obtient en additionnant l’expérience du client (ses effets directs ou non sur les coûts indirects), les revenus des produits et services, et la réduction des coûts de production et de fourniture de ces produits et services.

« L’intelligence artificielle promet d’être la gamme de technologies la plus disruptive au cours des dix prochaines années grâce aux avancées en matière de puissance de calcul, à la puissance, au volume et à la vitesse des données, ainsi qu’aux avancées en matière de réseaux de neurones profonds », explique dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président en charge de la recherche chez Gartner.

« Dans ces premiers âges de l’IA, l’expérience client est la première source de valeur commerciale dérivée lorsque les organisations voient de la valeur dans l’utilisation de techniques d’intelligence artificielle afin d’améliorer l’interaction avec le client, et ce avec pour objectif d’augmenter la croissance et la fidélisation de la clientèle. L’expérience client est suivie de près par la réduction des coûts lorsque les organisations cherchent des moyens d’utiliser l’IA afin d’augmenter l’efficacité des procédures dans le but d’améliorer la prise de décision et d’automatiser davantage de tâches », ajoute l’analyste. « Cependant, en 2021 de nouveaux revenus deviendront la source dominante lorsque les entreprises découvriront une valeur commerciale dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour augmenter les revenus provenant de produits et services existants, ainsi que pour découvrir de nouvelles opportunités de produits et services. Ainsi, à long terme la valeur commerciale de l’IA résidera dans de nouvelles possibilités de revenus. »

Cette année, les agents virtuels pèseront 46% de la valeur de l’IA (et 26% en 2022), l’automatisation des prises de décision à peine 2% (16% en 2022) et les produits intelligents 18% (14% en 2022).