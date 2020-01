Veeam a nommé Danny Allan au poste de Chief Technology Officer, fonction qui s’ajoute à celle de Senior Vice President of Product Strategy, qu’il conserve. Danny Allan a pour mission de superviser la stratégie et les initiatives produit de Veeam au niveau mondial et de piloter la vision technologique de l’entreprise.

« Danny a eu une influence déterminante dans la vision et la direction stratégique de Veeam depuis son arrivée dans l’entreprise début 2017, et a joué un rôle clé dans la consolidation de notre leadership sur le marché, » explique dans un communiqué Ratmir Timashev, co-fondateur et Executive Vice President Sales & Marketing de la société. « Nos clients cherchant à accroître leur agilité et à tirer profit de la puissance des données, Veeam doit continuer à innover et sous la direction de Danny, je suis convaincu que nous accélèrerons notre croissance avec notre entrée dans l’Acte II. »

Danny Allan a derrière lui plus de 20 ans d’expérience technologique. Au sein de son précédent poste de VP of Product Strategy, il était en charge de concevoir et de communiquer la vision de Veeam en matière de gestion des données dans le cloud. Avant de rejoindre Veeam, il occupait le poste de CTO chez Desktone, une plateforme logicielle destinée aux fournisseurs de service, qui a été rachetée par VMware. Auparavant, Danny Allan était Director of Security Research chez IBM et était membre du Security Architecture Board, pour lequel il a coécrit le Secure Engineering Framework de Big Blue. Il est détenteur de nombreux brevets logiciels dans les domaines du cloud et de la sécurité.