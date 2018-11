Pour accompagner son nouveau plan stratégique annoncé en juillet dernier qui vise à doubler son chiffre d’affaires d’ici la fin de 2021, Cegid renforce son comité exécutif.

Laurent Blanchard (photo) est nommé Chief Operating Officer de Cegid sous la responsabilité du directeur général du groupe, Pascal Houillon. À ce titre, il a sous sa responsabilité les directeurs des différentes Business Units et activités de services de Cegid ainsi que leurs équipes, avec pour mission d’assurer et de piloter la mise en œuvre du plan stratégique sur chacun des marchés clés de l’éditeur, en favorisant notamment le développement d’un écosystème de partenaires et d’alliances ainsi que l’acquisition de nouveaux clients. Il rapporte à Pascal Houillon. Diplômé de l’École Nationale Supérieur d’Électricité et de Mécanique de Nancy, Laurent Blanchard débute sa carrière chez IBM, avant de rejoindre successivement Compaq et Hewlett-Packard, puis Cisco en 2007. En 2014, il devient EVP EMEA & Russia, Services & Strategic Alliances Monde de Dassault Systèmes.

Placée sous la responsabilité de Laurent Blanchard, Senda Bouchrara est promue directrice des services, en charge des services professionnels et du support client. Diplômée de l’Université de Technologie de Compiègne et d’un Master en Finance à l’IAE de Paris, Senda Bouchara intègre Altran en 2001 où elle sera notamment responsable d’une Business Unit finance avant de rejoindre Exane en 2007 dont elle deviendra la directrice de l’inspection générale. Elle rallie Cegid en 2015 où elle crée le département de la performance et de l’audit interne et participe activement à la définition du nouveau plan.

Nommé directeur du marché ERP de l’éditeur sous l’autorité de Laurent Blanchard, Laurent Leenhardt a pour mission de développer le portefeuille ERP de Cegid regroupant les activités dédiées au secteur public, les activités de Qualiac et les solutions ERP-mid-market. Laurent Leenhardt débute sa carrière chez Cartesis, et rejoint en 2007, Business Objects, filiale de SAP, dont il devient le directeur Europe de l’Ouest pour les activités EPM avant de prendre en charge un large portefeuille de solutions à destination des BU au sein du comité de direction France de l’éditeur. En 2012, il intègre GFI Informatique au poste de directeur général de la branche Software.