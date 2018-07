Contrôlé depuis deux ans par Claudius (société véhicule des fonds américain Silver Lake Partners et britannique AltaOne Capital), Cegid a désormais mis en place un nouveau management. Cela a commencé en mars 2017 par le départ surprise du PDG Patrick Bertrand et son remplacement par l’ex-Sage Pascal Houillon. L’éditeur Lyonnais rend à présent publique la composition de sa nouvelle direction où se côtoient postes existants et nouvellement créés. Tous les titulaires sont des spécialistes dans leur secteur. « Pour accompagner Cegid dans le déploiement de son ambitieux plan stratégique, j’ai également fait le choix de renforcer l’équipe de direction avec de nouveaux entrants experts dans leurs domaines respectifs », explique dans un communiqué Pascal Houillon.

En septembre 2017, Philippe Clerc a pris la direction générale de la Business Unit Paie et Ressources humaines, succédant ainsi à Nicolas Michel-Vernet qui a rejoint l’éditeur de logiciels pour le secteur de la santé Web100T basé à Mérignac près de Bordeaux. Philippe Clerc a débuté sa carrière comme ingénieur commercial chez GSI où il assure rapidement des fonctions de responsable commercial au sein de la division Paie et Ressources Humaines. Après le rachat de GSI par ADP en 1995, il est promu directeur commercial Europe puis directeur de l’activité Grands Comptes, poste qu’il occupera jusqu’en 2002 avant de devenir président d’ADP France.

Depuis le mois d’octobre, Valérie Thomassin remplace à la direction du marketing et de la communication Pierre Danteill, promu directeur des opérations de l’éditeur. Diplômée de l’École de Hautes Etudes Commerciales (EDHEC) de Lille, Valérie Thomassin occupait jusqu’alors le poste de Chief Marketing Officer de Xerox. Basée pendant près de 15 ans aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, elle a également assuré un certain nombre de fonctions au sein du service marketing et des business units. Elle fut notamment en charge du Demand Center et de la fonction Sales Enablement qu’elle a créé au sein du spécialiste de la gestion et de l’impression de documents.

En décembre 2017, Thierry Galvagni a pris la direction des systèmes d’information. Diplômé de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, il débute sa carrière aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne en tant que chef de projet avant de rejoindre SIidel–Tetrapak Group au poste de chef de projet SAP. En 2001, il est nommé directeur de programme & responsable du centre de compétences SAP du groupe avant d’occuper le poste de responsable pour la DSI du BTO (Business Transformation Office). En 2009, il rejoint Chevron Oronite en qualité de DSI pour la zone EMEA et membre du comité de direction Europe. En 2011, il devient le DSI du groupe Alten.

Depuis le mois de février, Stéphane Gaidier assure la direction financière du groupe en lieu et place de Thierry Luthy, qui a rejoint Colombes comme directeur financier du groupe Altares, spécialisé dans la Data Intelligence. Stéphane Gaidier a débuté sa carrière comme chef de mission chez Ernst&Young, en France puis en Irlande, avant de rejoindre le spécialiste des énergies renouvelables Dalkia au poste de contrôleur financier. En 2008, il est nommé directeur financier groupe de Clemessy (filiale du groupe Dalkia-Veolia) avant d’occuper le poste de directeur général et directeur financier groupe, par ailleurs responsable des services Achats et Systèmes d’Information de l’entreprise Prezioso Linjebygg Group. Stéphane Gaidier est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers et d’HEC.

Trois nouveaux postes ont semble-t-il été créés.

Depuis août dernier, Tahar Gareche occupe le poste de directeur juridique. Il cumule près de 20 ans d’expérience dans les domaines du juridique, de la gouvernance, des fusions-acquisitions et du secteur logiciels et technologie, dans des environnements à Paris et à New York. Il était précédemment directeur juridique, compliance et audit interne de Worldline (filiale cotée du groupe Atos), après avoir été auparavant avocat d’affaires au sein du cabinet Debevoise & Plimpton et analyste financier sur le secteur des SSII et des logiciels au sein de Paribas puis de BNP Paribas. Tahar Gareche est diplômé de HEC, de Sciences-Po Paris et détenteur d’un DEA en Droit International Economique de la Sorbonne.

André Brunetière s’est vu confier au mois de mars la R&D et le Product Management. Diplômé de l’École polytechnique et docteur en sciences physiques, André Brunetière débute sa carrière en 1988 dans la recherche scientifique chez Rhône Poulenc Agro, avant de diriger jusqu’en 1998 le cabinet de conseil en conduite du changement Bruno de Courrèges Consultants. À la fin des années 1990, il rejoint Abel et fait connaissance avec le secteur de l’édition de logiciels de gestion. En 2006, il rallie Sage France où il reste une dizaine d’années avant d’occuper le poste de CEO de la plateforme de création d’applications de gestion collaborative iWE à Sophia Antipolis.

Enfin, dernier arrivé, François Méro a été nommé le 2 juillet directeur de la Business Unit Expert-comptable et portail collaboratif de Cegid. François Méro débute sa carrière en tant qu’ingénieur commercial chez Sage. En 1995, il rejoint Parametric Technology au poste de District Manager avant de devenir directeur commercial chez Ross Systems. En 1995, il co-fonde Soamai, société française spécialisée dans le Legacy Modernization acquise en 2004 par ASG, dont il devient vice-président des ventes Metadata Solutions. En 2007, François Méro rejoint l’éditeur Talend pour laquelle il crée et dirige les opérations européennes jusqu’en 2010, puis, de 2011 à 2014, il prend en main les équipes commerciales globales depuis San Francisco. Il était jusqu’à présent directeur général EMEA du spécialiste de l’intégrations des données.