Pour accompagner sa forte croissance organique et externe, Cegid a inauguré le 23 juin son nouveau campus francilien. Doté d’une superficie de 8500 m2, il permet à l’éditeur de réunir sur un site unique ses 750 collaborateurs de la région, auparavant répartis sur 6 sites. L’immeuble est situé au 27 avenue du Général Leclerc, à Boulogne-Billancourt .

Si le campus lyonnais reste le siège et le principal étendard du groupe en France, le nouvel espace démontre selon Cegid l’importance qu’il accorde à sa présence en Île-de-France et se veut un lieu privilégié d’échange pour les 4 400 collaborateurs de l’entreprise, son écosystème et ses clients.

Les nouveaux locaux sont également pensés pour accompagner le développement du travail hybride dans l’entreprise. Ils comportent 540 postes de travail classiques, 480 de postes de travail hybrides ainsi que des espaces collaboratifs, 76 salles de réunion et des lieux pour s’isoler ou se concentrer. Ils se veulent ainsi particulièrement adaptés au « flex office ».

Pour soigner sa marque employeur, Cegid a été attentif aux bien-être de ses collaborateurs, qui bénéficient de 1.000 m2 de jardins et terrasses, d’espaces de détente, de douches et vestiaires, d’un espace restauration ou encore d’une infirmerie et d’une salle d’allaitement.

Le site se veut enfin exemplaire en matière de durabilité de l’infrastructure (certifications Breeam et HQE), de connectivité (label Wiredscore), de santé et bien être des occupants (certification Well) et il est conçu pour réduire de moitié la consommation énergétique de l’entreprise au niveau régional.

« A l’heure où Cegid connaît une phase de développement majeure, nous sommes ravis d’ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire en réunissant tous nos collaborateurs franciliens au sein de ce site unique et innovant, en parfaite adéquation avec nos valeurs d’entreprise et en soutien de notre plan stratégique et notre trajectoire de croissance affirmée au service du métier de nos clients », commente Pascal Houillon, CEO de Cegid, dans un communiqué.