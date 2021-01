Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour 2021. Les prévisions de Cédric Hunziker, directeur Celeste PMO (Project Management Office).

Channelnews : 2021, année d’accélération ou de tassement pour le secteur des services et de la distribution ICT ?

Cédric Hunziker : Nous pensons que 2021 va être une année d’accélération pour le secteur des services et de la distribution ICT. En raison d’une part aux nouveaux besoins et attentes des utilisateurs (évolution des besoins et offres Cloud, solutions applicatives pour le télétravail…) et d’autre part à un phénomène de rattrapage de l’année 2020. En effet, de nombreux projets ont été mis en stand-by en raison du contexte sanitaire et les entreprises vont vouloir compenser ces décalages de réalisation dès que la situation le permettra.

Channelnews : Trois besoins clients qui vont tirer l’activité ICT en 2021 ?

Cédric Hunziker : Le Cloud. En 2021, les entreprises recherchent des solutions leur offrant une grande liberté de fonctionnement tout en maîtrisant leurs investissements. Les solutions Cloud permettent de répondre avec agilité aux demandes internes et externes, en accompagnant les montées ou baisse de charge successives et en limitant les investissements de départ.

La sécurisation des données/cybersécurité. Les attaques informatiques sont de plus en plus fréquentes et visent tous types d’entreprises, PME comme multinationales. La multiplicité des terminaux connectés à Internet rend indispensable pour une entreprise de mettre en oeuvre une solution de sécurité adaptée afin de pouvoir anticiper ces attaques informatiques. L’un des défis de 2021 sera notamment d’étendre la cybersécurité au-delà des murs du bureau avec la démocratisation du télétravail.

La 5G. Cette nouvelle technologie permettra de faire émerger les projets d’IoT et le développement de services innovants dans différents secteurs comme la santé ou le transport.

Channelnews : Trois profils dont Celeste va avoir besoin en 2021 ?

Cédric Hunziker : des ingénieurs commerciaux ; des experts Cloud et virtualisation et des chefs de projets/responsable opérationnel de compte

Channelnews : Un(e) produit/service/activité qui ne redémarrera pas en 2021 ?

Cédric Hunziker : Les solutions cuivre type ADSL qui seront progressivement remplacées par le FTTH.

Channelnews : Trois valeurs qui vont marquer 2021 ?

Cédric Hunziker : L’adaptabilité ; l’innovation et la résilience

Channelnews : Trois raisons d’espérer une meilleure année 2021 que 2020 ?

Cédric Hunziker : Le contexte sanitaire devrait évoluer favorablement avec l’arrivée des vaccins et autres traitements et cela devrait permettre une reprise de l’activité économique. L’accroissement du télétravail entraîne une évolution des besoins et des usages qui générera de nouvelles commandes. Le secteur est en pleine mutation avec un fort développement et une évolution des offres (exemple : 5G…).