Un an après avoir pris la direction technique de Snowflake en France, Cécil Bove voit son périmètre de compétences élargi à la région Europe du Sud (France, Italie, Espagne et Portugal). En tant que directeur Sales Engineering du fournisseur californien de services cloud, il a désormais pour mission de piloter les équipes avant-ventes de ces pays, sous la responsabilité directe d’Alex D’Anna, VP Sales Engineering EMEA de Snowflake.

« Le nouveau rôle de Cécil Bove témoigne de la croissance de la région de l’Europe du Sud et s’inscrit dans la dynamique que nous connaissons dans la région. Son évolution rapide au sein de Snowflake est un signe de confiance dans la valeur qu’il apporte à l’entreprise et à nos clients » , déclare Alex D’Anna dans un communiqué.

Diplômé de l’EPITA en systèmes d’information et génie logiciel, Cécil Bove a une dizaine d’années de métier dans le conseil et l’intégration en matière d’infrastructure et de cloud. Il a rejoint Snowflake en novembre 2020 au poste de Regional Sales Engineering Manager et a été promu au poste de directeur des ventes Engineering France en février 2022. Auparavant, il a passé deux ans chez Nutanix, en tant que directeur technique Grands Comptes, et cinq ans chez Anetys, en charge du développement des offres cloud, mobilité et virtualisation. Il a commencé sa carrière chez HP en 2008, en tant que consultant de centre de données.