Carlyle est entré en négociation exclusive pour acquérir la société française de services de cybersécurité Pr0ph3cy. Le montant de la transaction n’est pas divulgué mais le fonds d’investissement américain a déclaré aux Echos qu’il allait investir près de 100 M€ pour devenir actionnaire majoritaire et apporter des liquidités pour soutenir le développement de la start-up. La transaction est aussi l’occasion pour Pr0ph3cy d’annoncer qu’elle change de marque pour prendre le nom de Neverhack.

Fondée en 2021 et basée à Paris, Pr0ph3cy s’est rapidement développée en France et à l’international. La société emploie 600 personnes dont 370 consultants et compte 9 bureaux en Europe et au Canada. Elle a développé un portefeuille de services qui inclut le conseil en stratégie, l’audit et la configuration des logiciels et matériels de sécurité, la gestion des risques et des identités ou encore les services de formation, avec l’ambition de proposer un guichet unique pour la cybersécurité.

Via sa plateforme Carlyle Europe Technology Partners (« CETP »), le fonds accompagnera la startup dans l’élargissement de son portefeuille et son développement international, notamment par des opérations de croissance externe. L’an dernier, la société a fait l’acquisition du cabinet de conseil Harmonie Technologie et d’OpenCyber, une entreprise spécialisée dans l’assistance cyber.

« Grâce à l’expérience de Carlyle dans la mise à l’échelle et l’internationalisation d’entreprises de cybersécurité comme Pr0ph3cy, nous pensons qu’ils sont le partenaire idéal pour notre prochaine étape de croissance », commente dans un communiqué Arthur Bataille le PDG de Pr0ph3cy. Carlyle a précédemment investi dans des sociétés de cybersécurité, telles que 1E, ManTech, Coalfire, iC Consult, NetMotion, ITRS, Booz Allen Hamilton et Hack The Box.