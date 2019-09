C’est Aiman Ezzat, actuellement directeur général délégué de Capgemini, qui devrait succéder à Paul Hermelin en tant que directeur général à l’issue de l’assemblée générale prévue le 20 mai 2020. Celle-ci devra également se prononcer sur une gouvernance dissociant les fonctions de président et de directeur général permettant à Paul Hermelin de conserver la présidence de la société.

Âgé de 58 ans, titulaire d’un master en génie chimique de l’École Supérieure de Chimie, Physique et Électronique de Lyon et d’un MBA de l’Anderson School of Management-UCLA (Los Angeles), Aiman Ezzat est directeur général délégué de Capgemini et membre du comité de direction générale du groupe. « Avec plus de 20 ans d’expérience chez Capgemini, Aiman Ezzat a une profonde connaissance de l’ensemble des opérations du Groupe et a travaillé dans de nombreux pays ; il a notamment vécu pendant plus de 15 ans au Royaume-Uni et aux Etats-Unis », précise le groupe de services numériques dans un communiqué.

Aiman Ezzat commence sa carrière en 1985 chez IBM en tant que commercial. En 1991 il rejoint Capgemini Consulting comme vice-président en charge des activités pétrolières et chimiques mondiales.

En 2000, il prend en main à Washington les opérations internationales chez Genpact Headstrong Capital Markets, une société américaine de conseil et services IT opérant sur le marché des capitaux.

En 2004 il rejoint à nouveau Capgemini, qu’il ne quittera plus, pour occuper la fonction de directeur adjoint de la stratégie, et notamment participer à l’acquisition et à l’intégration de Kanbay, une SSII spécialisée dans le secteur des services financiers. Il occupe ensuite divers postes de direction, toujours dans les services financiers : directeur des opérations (2007-2008), directeur général (2008-2012), directeur financier groupe (2012-2018), avant de se voir confier le poste de directeur général délégué du groupe le 1er janvier 2018.