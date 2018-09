CA a enrichi sa gamme « AIOps » (Artificial Intelligence for IT Operations) avec CA Digital Operational Intelligence. Objectif annoncé : aider les entreprises à bâtir leurs propre Modern Software Company (Usine Logicielle Moderne ) . « Cette solution propose de puissantes fonctionnalités d’intelligence artificielle pour répondre aux enjeux de l’économie des applications, où l’expérience utilisateur est un avantage concurrentiel déterminant », indique l’éditeur dans un communiqué. « Dans l’économie des applications, le succès d’une équipe d’exploitation informatique dépend de sa capacité à agir de manière proactive et de gérer efficacement l’expérience digitale des utilisateurs sur les environnements hybrides. Obtenir des informations pertinentes et opportunes peut être difficile en raison de vues cloisonnées sur les outils de gestion de la performance. »

CA Digital Operational Intelligence, est une solution d’apprentissage automatique fournissant des informations exhaustives en ingérant automatiquement des données issues de différents systèmes et outils des équipes de production (indicateurs clés, topologie, textes, logs…). Les analyses basées sur l’apprentissage automatique, ainsi que la visualisation et la corrélation des données sont destinées à améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle.Basé sur la plateforme analytique CA Jarvis, ce nouveau produit utilise une intelligence algorithmique pour identifier rapidement la cause racine des incidents, mesurer et améliorer les niveaux de service, optimiser les coûts et l’utilisation des ressources, ainsi que détecter et résoudre les problèmes potentiels de façon proactive.

« À mesure que les systèmes matériels et logiciels deviennent plus sophistiqués, ils ont également tendance à devenir plus complexes. Par exemple, la virtualisation, le cloud ou les environnements mobiles ont créé de nouvelles couches de complexité que les équipes informatiques doivent planifier et gérer. Plus récemment, le passage aux conteneurs et aux microservices a entraîné une augmentation similaire du nombre de composants au sein d’une application, ainsi que le défi de tous les orchestrer dans les systèmes d’information modernes », explique dans un communiqué Nicolas Bonte, directeur Solutions DevOps Europe du Sud chez CA Technologies.

La gamme de solutions AIOps (intelligence artificielle pour les opérations informatiques) de l’éditeur s’appuie sur le big data pour collecter et analyser les données afin de proposer des solutions pour la détection d’anomalies et de causes sources, l’analyse prédictive, la gestion des alarmes et une remédiation intelligente. La gamme comprend également la plateforme CA Digital Experience Insights qui offre des fonctionnalités de supervision de l’expérience utilisateur et CA Runscope pour la gestion de la performance des API.