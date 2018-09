Broadcom a publié jeudi ses résultats financiers du troisième trimestre. Le fabricant de semi-conducteurs a réalisé au cours de la période un chiffre d’affaires de 5,06 milliards de dollars, en croissance de 1% par rapport au deuxième trimestre, et de 13% sur un an.

Bénéficiant de l’acquisition de Brocade en novembre dernier, l’activité « Stockage » (25% du CA total) génère 1,25 milliard de dollars, ce qui représente un bond de 70% sur un an. L’activité « Infrastructure filaire » enregistre 2,30 milliards de dollars de revenus (45% du CA), soit une croissance de 4%. L’activité « Communications sans fil », qui réalise des puces pour le WiFi, Bluetooth et les GPS, affiche un chiffre d’affaires stable de 1,29 milliard de dollars (25% du CA). Enfin, en recul de 5%, l’activité « Industriel et autres » génère 225 millions de dollars, soit 5% du chiffre d’affaires total. Le revenu opérationnel GAAP est de 1,34 milliard de dollars, soit 26,4 du chiffre d’affaires. C’est légèrement plus qu’un an auparavant. Le bénéfice net GAAP, qui intègre l’impact des activités arrêtées, est de 1,20 milliards de dollars, ou 2,71 dollars par action, contre 507 millions de dollars, ou 1,14 dollar par action un an plus tôt (+121%), soit une croissance de 21%. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net s’établit à 2,26 milliards de dollars, soit 4,98 dollars par action, contre 1,87 milliard de dollars, ou 4,10 dollars par action un an plus tôt.

« La demande pour les datacenters génère une forte croissance dans plus de la moitié de nos revenus consolidés », constate dans un communiqué le président et CEO de l’entreprise, Hock Tan. « Grâce à la force de notre modèle de franchise, nous avons généré un nouveau trimestre de croissance soutenue et un important flux de trésorerie disponible. » Ce dernier s’est établi à 2,13 milliards, soit 42% du chiffre d’affaires.

Pour le trimestre en cours, l’entreprise table sur un chiffre d’affaires d’environ 5,4 milliards de dollars. Dans sa présentation des résultats aux analystes, Hock Tan a indiqué qu’il envisageait une progression de 25% du chiffre d’affaires de l’activité « Sans fil » par rapport au trimestre précédent « grâce à un client nord-américain », que Wall Street identifie comme étant Apple. Apple qui s’apprête, rappelons-le, à lancer son nouvel iPhone.

La firme de San Jose espère par ailleurs finaliser l’acquisition de CA Technologies avant la fin de l’année.