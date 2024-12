Broadcom crée la confusion sur le devenir d’une certification très reconnue pour les experts VMware. Comme l’a rapporté The Register, la société a annoncé dans un mail adressé aux membres la fin du programme VMware Certified Design Expert (VCDX), avant de vite faire marche arrière :

« Un e-mail concernant des modifications au programme VCDX a été envoyé par erreur le 26 novembre 2024. Le programme VCDX continue comme d’habitude. Nous nous excusons pour toute confusion causée », a fait savoir Broadcom dans un nouveau message.

La certification VCDX valide le plus haut niveau d’expertise « dans la collecte et l’interprétation des exigences, la planification, la création, la documentation, le test et la défense d’une conception implémentable basée sur VMware vSphere, qui répond aux objectifs et aux contraintes du client », précise le site de l’éditeur. C’est la certification la plus élevée à laquelle peuvent prétendre les architectes de solutions, les architectes de conception et consultants.

Dans son message initial, Broadcom avait justifié son choix par sa nouvelle stratégie de mise sur le marché axée sur VMware Cloud Foundation :

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de mettre fin au programme VCDX le 31 décembre 2024, et par conséquent, les nouveaux candidats ne pourront plus obtenir de certifications VCDX. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, car nous reconnaissons le dévouement, l’expertise et la passion considérables que les candidats VCDX apportent à la communauté VMware. »

L’annonce a suscité bon nombre de réactions désabusées. « La quantité de valeur, de conseils et d’aide que les détenteurs de VCDX apportent à la communauté est incroyable. Un mépris total pour l’impact que vous avez eu, le temps et les connaissances investis dans la gamme de produits et l’écosystème VMware », peut-on lire par exemple sur un fil de discussion sur Reddit.

Malgré le correctif apporté, cette erreur de communication interroge sur le devenir du programme, d’autant que Broadcom avait pris la peine de renvoyer vers une page FAQ dédiée.

À la question Que va devenir ma certification ? on pouvait y lire : « Les certifiés VCSDX recevront le statut d’émérite et un badge de crédibilité à vie en reconnaissance de leurs réalisations. N’hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ». Pas très encourageant pour ceux qui s’investissent pour l’obtention d’une certification VMware.