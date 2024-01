Groupe Factoria augmente son capital et fait entrer Bpifrance et le fonds Oquendo Capital comme actionnaires minoritaires. En investissant 45 M€, les deux nouveaux partenaires financiers rejoignent le Groupe Baelen, actionnaire majoritaire du groupe depuis 2020, qui renforce de son coté sa participation à hauteur de 12 M€.

Avec cette augmentation de capital, le fournisseur de solutions bureautiques, IT et télécoms se donne les moyens d’accélérer sa stratégie de développement, largement axée sur la croissance externe. Plusieurs dizaines d’acquisitions depuis sa création en 2006 lui ont permis de rapidement devenir un des géants de son secteur. Avec SMB, la société opérant dans les départements et régions d’Outre-Mer, le groupe compte désormais plus de 800 salariés et a réalisé en 2023 plus de 210 M€ de chiffre d’affaires.

« Ravi de voir le capital du Groupe complété par des acteurs de référence du marché tels que Bpifrance et Oquendo Capital. L’aboutissement de cette opération démontre d’une part la validation de notre stratégie de croissance et de diversification entamée ces dernières années et notamment depuis 2020, et représente d’autre part l’apport de moyens financiers supplémentaires et de conseils experts pour accélérer notre développement structuré et accroître nos positions en Métropole et dans les DROM », commente dans un communiqué Stéphane Puthon (photo), Directeur Général des Groupes Factoria et SMB.

« A partir de son métier historique, les solutions d’impression, Factoria/SMB a démontré sa capacité à développer une offre complète de solutions informatiques, GED et télécom pour répondre aux besoins digitaux croissants des entreprises tout en complétant son maillage national. L’équipe dirigeante nous a impressionnée par la dynamique de croissance qu’elle a su insuffler à Factoria/SMB », ajoute Cyril de Galea, Associé chez Oquendo Capital.