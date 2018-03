BlackBerry a une fois de plus dépassé les prévisions des analystes. Au cours du quatrième trimestre clos fin février, le Canadien a en effet réduit fortement ses pertes qui s’établissent à 10 millions d’euros, contre 47 millions d’euros un an plus tôt. Sans les coûts de restructuration, soit 28 millions d’euros, la firme de Waterloo aurait dégagé un bénéfice. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est de 0,05 dollar alors que Wall Street tablait sur un équilibre. Si le chiffre d’affaires est en en baisse de 18,5% à 233 millions d’euros, la marge brute grimpe quant à elle à 76%, contre 60,1%, un an auparavant. Autre bonne nouvelle, les revenus provenant des logiciels et services progresse de 19% à 212 millions de dollars, dont 70% de chiffre d’affaires récurrent.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 932 millions de dollars, dont 747 millions de dollars provenant des logiciels et services (+14%), pour un bénéfice de 405 millions de dollars, soit 0,76 dollar par action.

Au 28 février, BlackBerry disposait de 2,4 milliards de dollars en numéraire, équivalents numéraires et investissements.

Pour l’exercice en cours, la société table sur une croissance à deux chiffres des logiciels et services, un bénéfice par action non-GAAP et un cash flow opérationnel positifs.