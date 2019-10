On le disait à juste titre trop jeune pour prendre sa retraite. Agé de 58 ans, Bill McDermott a annoncé il y a une dizaine de jours qu’il quitterait bientôt SAP, laissant la direction de l’éditeur allemand à un jeune tandem germano-américain. On apprend à présent par un communiqué de son futur employeur qu’il va rejoindre ServiceNow d’ici la fin de l’année 2019 pour en prendre la présidence et la direction générale le 1er janvier prochain, date à laquelle il intègrera également le conseil d’administration du spécialiste de l’ITSM en mode SaaS.

Il succédera à John Donahoe, qui quittera la société pour devenir président et CEO de Nike, en janvier 2020 lui aussi. Afin d’assurer une transition en douceur, ce dernier restera directeur général de ServiceNow tout au long de la période de transition et conservera son siège au conseil d’administration de la société jusqu’à la fin de son mandat en juin 2020.

Dans un communiqué, le conseil d’administration de ServiceNow se déclare bien entendu ravi d’accueillir Bill McDermott dans l’entreprise. « Son expérience mondiale et ses résultats prouvés permettront une transition en douceur et un leadership fort et continu. », peut-on lire.

Le document annonce par ailleurs les résultats préliminaires du troisième trimestre. Le chiffre d’affaires a progressé sur un an de 32% pour atteindre 886 millions de dollars. Les produits tirés des abonnements se sont élevés à 835 millions de dollars, soit une croissance annuelle de 33%, dépassant ainsi de 9 millions de dollars l’objectif à mi-parcours de la société. Pour l’ensemble de l’année 2019, ServiceNow prévoit des revenus d’abonnement compris entre 3,240 et 3,245 milliards de dollars, soit une hausse d’une année sur l’autre de 36% à 37%.

Pour la totalité de l’exercice, l’éditeur prévoit des revenus d’abonnement situés entre 3,240 et 3,245 milliards de dollars, soit une progression de 36% à 37% d’une année sur l’autre. La firme de Santa Clara maintient ses prévisions de marge 2019 comme suit : marge brute de souscription de 86%, marge d’exploitation de 21% et marge de cash-flow libre de 28%.