Dès l’annonce de l’annulation d’IT Partners le 4 mars, le VAD spécialisé dans les services infogérés BeMSP a décidé de virtualiser les présentations qu’il comptait faire sur le salon en les jouant en mode webinaire pendant les deux jours initialement prévus du salon. Les 11 et 12 mars, BeMSP a ainsi joué une douzaine de sessions d’une trentaine de minutes à raison de 8 sessions par jour (environ une toutes les heures). Des sessions qui ont réuni jusqu’à une cinquantaine de personnes. Parmi les plus fréquentées, sa session : « Le MSP, 5 étapes pour démarrer », et la présentation consacrée au « Portfolio des solutions MSP ». Cerise sur le gâteau : le témoignage d’un MSP canadien qui a suscité « énormément d’échanges », selon Frédéric Navarro, son directeur du développement. Ces webinaires seront rejoués les 18 et 19 mars après-midi.