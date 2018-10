Le cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale Smartlane a réalisé en mai dernier un baromètre de maturité digitale des entreprises française. Ce baromètre repose sur les réponses un questionnaire en ligne adressé à un panel d’entreprises françaises. En échange de leur participation, celles-ci se voyaient remettre leur profil personnalisé de maturité digitale. Le questionnaire a recueilli 554 réponses. Nous en publions ici les principaux résultats.

L’originalité de ce baromètre est de comparer la maturité digitale des entreprises entre elles selon leur taille et leur secteur d’activité mais également de comparer la maturité des différentes directions métier au sein d’une même entreprise. La définition de la transformation digitale retenue ici par Smartlane est celle du Gartner, pour qui la transformation est « l’utilisation de technologies digitales pour changer un modèle économique et amener des revenus nouveaux et de nouvelles opportunités porteuses de valeur ».

Smartlane prend en compte neuf dimensions différentes pour évaluer la maturité digitale d’une entreprise : sa compréhension des enjeux liés au digital, l’alignement de ses compétences pour faire face à ces enjeux, sa maîtrise des méthodes nécessaires aux projets de transformation, l’aisance de ses collaborateurs avec les outils digitaux (usages digitaux internes), sa capacité à prendre en compte les attentes de ses clients (orientation client), sa capacité à innover en lançant de nouveaux produits et en explorant de nouveaux modèles économiques (innovation produits), sa capacité à générer des données sur son activité et à prendre des décisions avec (data driven), l’aptitude de son système d’information à se mettre au service de cette transformation (alignement du SI) et sa propension à se saisir des opportunités via la veille technologique.

Le baromètre met en ainsi évidence le fait que l’immense majorité des entreprises (plus de 95%) a conscience des enjeux de la transformation et a lancé ou est sur le point de lancer un programme de transformation. Mais la compréhension et la perception des enjeux est inégale selon les métiers des répondants et les secteurs d’activité.

Si les directions générales semblent massivement mobilisées sur les questions de transformation (25% des répondants), ce n’est pas le cas de toutes les directions métier, notamment des RH. « Seulement 6% des répondants appartiennent à des fonctions RH, alors que culture (maîtrise des méthodes), compétences et organisation sont parmi les difficultés les plus souvent citées », note Smartlane dans sa synthèse. On retiendra toutefois que les directions informatiques ont un profil de maturité plutôt élevé, de même que les directions digitales et marketing.

Smartlane observe également une disparité entre secteurs d’activité : les entreprises directement en contact avec le grand public, telles les banques, les enseignes de distribution, les opérateurs télécoms, etc., sont plutôt en avance en matière de transformation digitale, tandis que les entreprises non directement exposées au grand public, telles les industries, les transporteurs/logisticiens, les entreprises agroalimentaires etc., sont plus à la traîne.

Autre point saillant : si les entreprises semblent globalement matures sur la compréhension des enjeux et l’orientation clients, Smartlane note des difficultés dans l’exécution avec « des retards significatifs de maturité » sur les dimensions culture (méthodes), compétences, usages internes, data et aligement du SI. Sans surprise, ce sont les PME (entre 100 et 500 personnes) les plus impactées, en particulier sur leur capacité à trouver les bonnes compétences. À noter que la majorité des entreprises (53%) déclarent ne pas se faire accompagner par un prestataire spécialisé.