Intracom rejoint Axians sous le nom Axians Audiovisual Solutions Grenoble . Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Intracom, créée en 1997 par Jean-Noël Salinas, est spécialisée dans l’intégration de solutions audiovisuelles, comprenant le conseil, l’étude, la réalisation et la maintenance. Elle intervient auprès de clients grands comptes, des administrations et des ETI dans la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d’équiper des espaces et des salles de toutes tailles (salles de spectacle, amphithéâtres, auditoriums…).

« L’activité audiovisuelle est très dynamique en Rhône-Alpes et l’acquisition d’Intracom est une belle opportunité qui nous permet d’accélérer le développement de notre offre dans la région », commente dans un communiqué Benoît Veillon, directeur Axians.

La filiale de Vinci Energies précise dans le communiqué qu’elle souhaite proursuivre son développement notamment au travers de croissances externes en France et à l’International.