Axians, la marque de Vinci Energies dédiée aux solutions ICT, s’est vu remettre sa certification de partenaire Gold du programme de fournisseurs de services cloud (CSP) de Dell. Un niveau qui vient récompenser l’engagement de ses équipes sur ce programme depuis plus d’un an, ainsi que le travail partenarial mené avec Dell pour étendre l’offre de backup as a service Fast Backup en service de cyber recovery.

« Axians a une longue expérience et une forte maitrise des solutions d’infrastructure as a service », rappelle Yves Pellemans, le directeur technique d’Axians France. Sa première offre de services de cloud privé vPack a été lancée en 2011 et la gamme de services s’est étendue ensuite au stockage (Fast Storage), au SD Wan (Connect) ou encore aux containers as a service. L’offre de services de sauvegarde et restauration Fast Back Up a été lancée dès 2017. Mais c’est en 2020, avec la vague d’attaques par cryptoloker, qu’Axians a décidé de lui ajouter un module de cyber recovery afin d’offrir un service de sécurité de bout en bout.

Le service peut donc désormais inclure un plan de reprise après un sinistre lié à un crytolocker,avec la garantie de toujours pouvoir s’appuyer sur des images de référence (golden image) inaltérables et sur des données qui n’ont été ni exploitées, ni corrompues. Les sauvegardes sont hébergées en mode cloud privé, avec toutes les garanties d’un cloud de confiance, hébergé et exploité en France. L’offre a également été certifiée pour les données de santé, un secteur dans lequel Axians est très présent.

Le plus gros client de Fast Backup est Vinci Energies qui a confié à Axians l’exploitation de ses sauvegardes journalières sur plus de 500 sites. Un client interne certes, mais qui permet de démontrer aux clients externes les capacités industrielles de l’offre. « Nous sommes aujourd’hui à plus de 2 péta-octets de données journalières dont la moitié chez Vinci et c’est une offre que nous souhaitons faire monter à 10 péta-octets de données sources protégées quotidiennement chez les clients », précise Yves Pellemans.

Une telle offre a fortement a intéressé Dell, bien décidé à donner un nouvel élan à son programme CSP en France. « Nous travaillons depuis plus d’un an avec nos partenaires pour favoriser la création de tels services et structurer tout un écosystème avec des offres basées sur les technologies Dell », explique Karim Azzi, directeur des ventes CSP chez Dell Technologies France.

Atout du programme CSP, Dell peut proposer à ses partenaires de commander des capacités et de ne les payer qu’au moment où elles sont utilisées. « Cela permet d’avoir cette élasticité de bout en bout qui va du constructeur, à l’opérateur de la solution et au client qui ne paie que ce qu’il consomme », commente Yves Pellemans.

De plus la force commerciale de Dell a été alignée pour qu’elle puisse tirer parti de l’offre cloud des partenaires et la promouvoir. Ainsi un commercial de Dell qui apporte à Axians un client souhaitant basculer 50 To de sauvegardes dans son cloud, pourra être rémunéré à la hauteur de l’engagement de ce client. « De quoi démultiplier les forces commerciales et d’éviter de jouer les uns contre les autres », souligne le directeur technique d’Axians.

Avec ces modifications apportées à son programme CSP, Dell a déjà attiré une trentaine de partenaires en France, parmi lesquels Adista, Aviti, Celeste, Claranet, Ecritel, Hexanet, Iguane Solution, Ikoula, Jaguar Network, MBW, Quadria, Scaleway, Synten et Xefi Nexeren. Une petite dizaine de partenaires ont atteint le niveau Gold et deux ou trois sont susceptibles de passer l’année prochaine à l’échelon le plus élevé, le niveau titanium. Axians, qui est déjà titanium sur le principal programme partenaire de Dell (Solutions Providers), devrait également passer à ce niveau s’il atteint les objectifs qu’il s’est fixé pour son service Fast Backup.

« Nos clients nous sollicitent pour leurs besoins d’externalisation, qui deviennent de plus en plus complexe dans une démarche multicloud. Ils recherchent pour des raisons de souveraineté des acteurs français capables de gérer leur environnement et de faire du service managé. C’est pourquoi il est vraiment stratégique pour nous de développer ce programme », ajoute Karim Azzi. « Nous prévoyons une grosse accélération en 2022 et espérons terminer l’année avec une soixantaine de partenaires CSP. »

Crédit photo Axians