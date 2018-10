L’éditeur SaaS de solutions d’architecture agile pour les équipes DevOps Axellience renforce son équipe de direction avec la nomination d’un directeur marketing (CMO), qui rejoint le président et fondateur de la société, Alexis Muller.

Le poste échoit à Jean-Marie Zirano. Il est chargé de promouvoir la solution de l’éditeur et de définir les actions marketing à déployer pour supporter l’équipe commerciale, développer les ventes en France et à l’international et tisser des alliances techniques et commerciales avec des partenaires. Avant de rejoindre Axellience, Jean-Marie Zirano a occupé des postes de premier plan chez des acteurs comme Accenture, CGI, Computer Associates ou encore Mega où il a assuré pendant 9 ans la stratégie produit et les relations avec les analystes. Il était précédemment vice-président Product Strategy en charge des relations avec les analystes de la société.

Par ailleurs, Laurent Hénault rejoint Axellience en tant que membre actif du conseil d’administration. Expert reconnu sur le marché il jouera un rôle de conseil central pour permettre à la société de faire les bons choix stratégiques. Pour mener à bien sa mission, Laurent peut s’appuyer sur ses nombreuses expériences professionnelles acquises dans des structures comme Brio Software, Hyperion solutions ou encore W4 où il a occupé le poste de CEO et dont il a assuré la cession au groupe Itesoft. Laurent Hénault est également membre du réseau d’investisseurs Seed4soft et fondateur de V3C Capital, un spécialiste des opérations de M&A dans l’industrie du logiciel.