C’est un petit qui grandit en taille. Trois ans après l’ouverture de son capital à iXO Private Equity et un changement de direction, Azur Soft poursuit ses emplettes. Le spécialiste niçois de la télé-vidéosurveillance et de la téléassistance vient en effet d’annoncer l’acquisition de Saratec, un éditeur francilien de solutions de sûreté et de sécurité pour une somme qui n’est pas dévoilée. Il s’agit de la deuxième acquisition d’Azur Soft sur le marché de l’hypervision après le rachat il y a un an de Systel.

La société indique dans un communiqué qu’elle « a pour ambition de devenir le leader européen des solutions de sécurité unifiée, possédant une véritable maîtrise de la collecte, du traitement et de la transmission des informations de sécurité ». Cette acquisition consolide son offre globale de sécurité unifiée au travers de solutions d’hypervision qui permettent d’unifier les opérations liées à la sécurité et la sûreté provenant de systèmes hétérogènes et à rendre toutes les tâches accessibles au travers d’une application unique.

Le rachat de Saratec va également lui permettre de renforcer ses équipes techniques et commerciales. Olivier Rancillac, le fondateur de Saratec, prend ainsi la direction technique du pôle hypervision de la société niçoise.

« Cette opération de croissance externe est au cœur de la stratégie d’Azur Soft et marque une étape supplémentaire dans notre volonté d’accroître nos investissements tant organiques qu’en croissance externe. Cette nouvelle acquisition vient compléter et renforcer l’ensemble de notre offre inégalée de collecte, de traitement et de transmission des informations de sécurité », commente dans le communiqué le PDG de la société, Marc Vaillant.

« Désormais, les solutions Saratec bénéficieront de la capacité d’innovation, de la dynamique marketing et de la solidité financière de la société Azur Soft. En unissant nos forces, nous allons accompagner davantage nos clients à travers le monde », affirme de son côté Olivier Rancillac.