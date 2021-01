Malgré la pandémie, Aubay a dépassé largement ses prévisions de résultats en 2020. Avec un chiffre d’affaires de 426,4 millions d’euros, l’ESN enregistre une croissance de 2,1%. Cette somme est supérieure à la borne haute de l’objectif qui était compris entre 420 millions d’euros et 425 millions d’euros. Sur l’ensemble du deuxième semestre, la France et l’international ont enregistré des performances supérieures aux prévisions. Le taux de productivité a progressé, incitant le groupe à relancer ses plans de recrutement. Les effectifs, à fin décembre, sont ainsi en progression et s’élèvent à 6.562 salariés contre 6.503 fin décembre 2019.

Bénéficiant d’un bon taux d’activité (93,4% contre 92,5% en 2019), la marge opérationnelle d’activité, qui était attendue à 9%, devrait se situer autour de 9,6%, un excellent niveau compte tenu du contexte.

« L’excellente fin d’exercice 2020 et le fort taux de productivité sont très prometteurs pour l’exercice en cours. L’année 2021 débute ainsi sur des bases solides avec une amélioration de la visibilité. Les fondamentaux financiers d’Aubay ressortent au final à nouveau renforcés, permettant au management de se concentrer, avec détermination, sur la croissance organique, tout en restant prêt à saisir toute opportunité de croissance externe qui apporterait de la valeur et contribuerait au développement », indique le groupe dans un communiqué.

Tablant sur une amélioration progressive de sa croissance organique, Aubay table sur un chiffre d’affaires compris entre 440 millions d’euros et 450 millions d’euros ainsi que sur une marge opérationnelle comprise entre 9,5% et 10,5%.

Les résultats complets de l’exercice 2020 seront publiés le 24 mars après la clôture de la bourse.