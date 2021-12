L’équipe organisatrice de l’événement ‘RSA Conference’ annonce que l’édition de 2022 est repoussée de la semaine du 7 février à la semaine du 6 juin, au Moscone Center à San Francisco. Un laissez-passer numérique sera offert à celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place.

Il y a une dizaine de jours à peine, RSA annonçait le programme de clôture de sa conférence 2022, prévue avec la participation de Chris Krebs, directeur fondateur de l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures aux Etats-Unis (CISA), la journaliste Katie Couric et Rashad Robinson, le président de Color of Change.

« Nous sommes extrêmement déçus mais croyons fermement qu’avec la recrudescence de Covid-19 dans le monde, c’est la meilleure mesure à prendre pour que notre communauté reste en bonne santé et puisse se concentrer sur la protection de nos systèmes critiques et de nos entreprises contre les cybermenaces », déclare Linda Gray Martin, vice-présidente de la conférence RSA.

La conférence RSA est décalée de l’hiver au printemps pour la deuxième année consécutive. L’édition 2021 a eu lieu la semaine du 17 mai, dans un format 100% virtuel.

Rappelons-nous qu’en 2020, les organisateurs avaient décidé de maintenir un événement physique, du 24 au 28 février, tandis que d’autres salons prévus la même semaine, dont le Mobile World Congress, avaient été annulés. 14 exposants fournisseurs se sont retirés au dernier moment, dont trois sponsors Platinum et Gold : IBM Security, AT&T Cybersecurity et Verizon. Quatre employés d’Exabeam ont participé à l’édition 2020 et ont été testés positifs au Covid-19 une semaine plus tard. L’un d’eux, Chris Tillett, un ingénieur en sécurité, a passé plus de deux semaines à l’hôpital dans un coma artificiel. Depuis cette édition, les organisateurs préfèrent rester prudents.