Atos annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 2,8 milliards d’euros, en augmentation de 2,2% en glissement annuel. Le chiffre d’affaires d’Evidian, l’entité cyber et big data – désormais appelée Eviden – du groupe français de services informatiques, est en hausse de 9,1% à 1,33 milliard alors que son pôle Tech Foundations voit ses ventes baisser de 3,4%, à 1,47 milliard.

Selon Nourdine Bihmane, le directeur général d’Atos, une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre -1,0 % et +1,0 % est prévue cette année. « Il s’agit d’une baisse gérée et calculée du chiffre d’affaires », confie-t-il aux Echos, en ce qui concerne Tech Foundations. « La priorité est à la valeur plutôt qu’au volume ». « Tech Foundations a poursuivi la rationalisation de son portefeuille, confirmant la stabilisation plus rapide que prévu de son cœur de métier, tout en continuant à réduire son exposition à ses activités non stratégiques. »

Un mois après qu’Airbus a renoncé à racheter 30% d’Eviden, Atos serait « en discussion avec d’autres acteurs potentiels sur des prises de participations » et confirme être sur la bonne voie quant à son projet de scission en deux pôles d’ici la fin de l’année.