Atempo pousse ses pions dans l’Ouest. Comme il l’avait fait l’an dernier dans le sud en nommant Alain Devichi au poste de directeur des ventes de la région Sud depuis une nouvelle agence à la Ciotat, le spécialiste de la protection des données nomme cette fois un binôme pour renforcer sa présence dans la région Grand Ouest. Nicolas Douet devient ainsi directeur général des ventes de la région. Rattaché à Guillaume Dary, le directeur commercial EMEA, il a pour mission la reconquête des clients, la construction d’un écosystème partenaires et la composition d’une agence de proximité. Il est secondé par Alexandre Froissard en charge des activités avant-vente. Pour renforcer la proximité et les échanges avec les clients et partenaires, tous deux seront basés au bureau Atempo de Vannes.

Nicolas Douet était précédemment Chargé d’Affaires Grands Comptes France chez Vif Software. Il a débuté sa carrière commerciale chez Isilog puis chez Systancia. Alexandre Froissard a lui évolué ces 9 dernières années comme ingénieur avant-vente chez Dell, après avoir occupé plusieurs postes de support technique chez HP, Neuf telecom et IBM France.

“Nous sommes ravis d’intégrer Nicolas et Alexandre dans notre équipe. Avec leurs connaissances et leurs solides expériences du métier des Infrastructures IT, ils vont combiner leurs expertises terrain et nous permettre d’accélérer notre croissance pour atteindre nos objectifs”, commente Guillaume Dary dans un communiqué.