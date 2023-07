Le géant taïwanais de l’électronique Asus va dorénavant vendre, développer de nouveaux designs et assurer le support des mini-PC NUC d’Intel, dans le cadre d’une licence non exclusive.

L’annonce de cet accord a lieu alors qu’Intel vient d’annoncer qu’elle se retirait de son activité NUC, vieille de 10 ans. Elle vise à rassurer les partenaires de distribution du fabricant de puces quant à l’avenir de la gamme de produits NUC.

« Notre équipe chargée des systèmes NUC a fourni des produits uniques qui ont stimulé l’innovation sur le marché des ordinateurs de très petite taille », déclare Sam Gao, vice-président et directeur général des solutions de plateforme client d’Intel, dans un communiqué. « Nous pivotons notre stratégie pour permettre aux partenaires de poursuivre l’innovation et la croissance des produits NUC. Notre priorité est d’assurer une transition en douceur pour nos clients et nos partenaires. »

Les deux entreprises n’ont pas indiqué quand elles prévoyaient de signer l’accord final. Elles n’ont pas non plus divulgué les détails financiers de l’accord de licence.