L’époque Rometty est définitivement révolue chez IBM. Le conseil d’administration de la société a en effet nommé le CEO Arvind Krishna à sa tête. Il succède à la présidente exécutive actuelle et ancienne CEO Ginni Rometty, qui prend sa retraite à la fin de l’année comme prévu.

Arvind Krishna, 58 ans, a été élu 10e CEO d’IBM en janvier dernier et a pris ses fonctions le 6 avril 2020 après avoir occupé de nombreux postes de direction dans l’entreprise qu’il a rejoint en 1990. Il est entré au conseil d’administration de Big Blue le jour de sa prise de fonctions.

Le nouveau président du conseil d’adfministration est la cheville ouvrière de l’acquisition de Red Hat. Il est également le principal responsable du spin-off de l’activité Managed Infrastructure Services d’IBM qui devrait s’achever en 2021. C’est également lui qui a annoncé la suppression de 40.000 postes au mois de novembre, dont 1.250 en France (un chiffre revu à la hausse par les syndicats). Ces annonces, comme on s’en doute, font couler beaucoup d’encre.

Devenue présidente et CEO en 2012, Ginni Romettty a pris ce la firme d’Armonk qualifie de « mesures stratégiques audacieuses » pour repositionner IBM – qui a cumulé les baisse de chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres d’affilée – à l’ère du cloud hybride et de l’intelligence artificielle. Elle a mené une politique de restriction des coûts qui s’est matérialisée par plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de licenciements (il est difficile sinon impossible d’établir un chiffre exact) et par de nombreuses délocalisations en Inde.