Sous la houlette de son directeur général Etienne Lecoq (photo), arrivé dans l’entreprise en septembre 2023, Arcitek accélère sa transition vers les services managés. Signe qui ne trompe pas : les équipes ont été remaniées en profondeur au cours des 18 derniers mois, avec le recrutement d’une vingtaine de personnes, soit l’équivalent à la moitié de l’effectif.

L’équipe technique a été réorganisée en distinguant clairement les activités projets (build) et les services d’exploitation (run), l’accent ayant été mis sur le passage de témoin entre les équipes projets et les équipes d’exploitation. Un directeur technique, Frédéric Chaverot (un ex-Antemeta), a été recruté et l’équipe en charge des services managés a été renforcée.

L’intégrateur, qui proposait des services de sauvegarde externalisée (sur technologie Veeam), du stockage sécurisé, des offres de cyber résilience, et des services d’hébergement Cloud dédié ou mutualisé depuis déjà quelques années, a complété son offre de services managés avec un SOC managé (en partenariat avec Rapid 7) et une offre de conteneur sous forme de service.