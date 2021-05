Après HP et Dell, c’est au tour de Lenovo de présenter des résultats en forte croissance, à la fois pour son dernier trimestre et pour l’ensemble de son exercice 2020-21. Au quatrième trimestre, son chiffre d’affaires s’établit à 15,6 milliards de dollars, en hausse de 48% et son résultat net de 260 millions de dollars enregistre une progression à trois chiffres de 512%.

Sur l’ensemble de l’exercice, Lenovo franchit pour la première fois la barre des 60 milliards de dollars de chiffres d’affaires après avoir dépassé un an plus tôt celle des 50 milliards, soit une hausse de 20%. Le résultat net passe lui de 665 millions de dollars à 1,17 milliards de dollars, permettant de dégager un dividende de 3,09 dollars par action.

Yuanqing Yang, président-directeur général de Lenovo a toutes les raisons d’être satisfait. La croissance enregistrée au quatrième trimestre est la plus rapide enregistrée depuis près d’une décennie et même de l’histoire du groupe sur l’activité PC et « Smart Devices ». Après un bond de 46%, ces derniers ont rapporté 12,4 milliards de dollars sur le trimestre.

Lenovo tire aussi profit de sa montée en puissance sur la partie logiciels et services. Progressant de 40% à 4,9 milliards de dollars, elle représente désormais 8% de son chiffre d’affaires.

Pour mieux coller aux attentes du marché, Lenovo a fait évoluer début avril sa structure organisationnelle autour de 3 entités : Intelligent Device Group (IDG), Infrastructure Solution Group (IGS) et Solutions Service Group (SSG).

Le groupe s’attend à ce que les défis de l’exercice 2020-21, notamment logistiques liés aux pénuries, se poursuivent à des degrés divers sur le suivant. Il n’en considère pas moins ses perspectives comme positives. Hausse soutenue de la demande et des investissements en infrastructures de ses clients devraient continuer de stimuler sa croissance sur l’année à venir.