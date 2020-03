Apple, qui vient de rouvrir ses magasins en Chine a décidé de les fermer dans tous les pays où l’enseigne est présente jusqu’au 27 mars. Les clients sont priés de se rabattre sur les boutiques et le support en ligne. « Le moyen le plus efficace de minimiser le risque de transmission du virus est de réduire la densité et de maximiser la distance sociale. Alors que les taux de nouvelles infections continuent d’augmenter dans d’autres endroits, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger les membres de nos équipes et nos clients », écrit le CEO de la société, Tim Cook, dans un communiqué.

Les salariés sont appelés à travailler de puis chez eux si leur activité le permet. Pour les autres, la firme à la pomme adopte des horaires de travail flexibles et met en place un certain nombre de mesures de protection (suspension des contacts physiques, nettoyage régulier des bureaux, dépistage sanitaire, contrôle de la température corporelle).

Tous les travailleurs rémunérés à l’heure percevront leur salaire habituel précise la firme de Cupertino. Les politiques en matière de congés sont adaptées afin de prendre en compte les problèmes de santé personnels ou les circonstances familiales liées à la pandémie (convalescence, soins à un proche, mise en quarantaine obligatoire, garde d’enfants suite à la fermeture d’établissements scolaires).

Une nouvelle rubrique COVID-19 est lancée dans Apple News ou les lecteurs peuvent trouver les dernières informations sur la pandémie « vérifiées à partir de médias de confiance ».

L’entreprise valorisée plus de 1,1 billion de dollars indique qu’elle a versé à ce jour 15 millions de dollars dans le monde pour aider à traiter les personnes malades et à atténuer les impacts économiques et communautaires de la pandémie. Elle précise qu’elle abonde par ailleurs les dons de ses salariés pour soutenir la lutte contre le COVID-19 aux niveaux local, national et international.

« J’ai été inspiré par l’humanité et la détermination que j’ai vues dans tous les coins de notre communauté mondiale », ajoute dans le communiqué Tim Cook avant de conclure. « Comme l’a dit le président Lincoln à une époque de grande adversité : « Le moment est plein de difficultés, et nous devons saisir le moment. Comme la situation est nouvelle, nous devons donc penser d’une manière nouvelle et agir d’une manière nouvelle. » C’est toujours ainsi qu’Apple a choisi de relever de grands défis. Et c’est ainsi que nous nous lèverons pour affronter aussi celui-ci ».