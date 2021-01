Apple va intégrer une composante environnementale dans la rémunération de ses dirigeants. Les primes de ces derniers pourront en effet désormais être augmentées ou réduites de jusqu’à 10% en fonction du respect ou non des valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de l’entreprise.

« À partir de 2021, un modificateur environnemental, social et de gouvernance basé sur les valeurs d’Apple et sur d’autres initiatives communautaires clés sera intégré à notre programme annuel de primes incitatives en espèces », indique la firme de Cupertino dans un document transmis à la SEC. « Ce changement motivera davantage l’équipe de direction d’Apple à répondre à des normes exceptionnellement élevées de leadership axé sur les valeurs en plus de fournir de solides résultats financiers. »

Les normes ESG d’Apple concernent l’accessibilité, l’éducation, l’environnement, la diversité et l’inclusion, la confidentialité ainsi que la responsabilité des fournisseurs.

Le document n’indique pas comment son « Compensation Committee », chargé des rémunérations, va mesurer les performances de ses dirigeants par rapport à ces valeurs.

Il annonce par ailleurs, sans autres précisions, que le CEO Tim Cook se verra attribuer des actions à long terme qui s’alignera mieux avec le programme d’incitatifs des autres membres de la direction : Kate Adams (directrice juridique), Luca Maestri (directeur financier), Deirdre O’Brien (directrice de la distribution et des ressources humaines) et Jeff Williams (COO).