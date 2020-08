Apple a supprimé 30.000 applications, essentiellement des jeux, de son App Store en Chine mettant ainsi fin à une pratique permettant la publication de jeux avant qu’ils ne soient autorisés par la censure chinoise et n’obtiennent une licence.

Apple se conforme ainsi à une mesure déjà appliquée pour Android, indiquent nos confrères qui s’appuient sur le fournisseur de services chinois Qimai.

Après cette purge, il reste environ 179.000 jeux dans l’App Store chinois, dont 160.000 sont gratuits.

La Chine est l’un des plus grands marchés d’Apple pour la vente de biens et de services numériques, le fabricant d’iPhone prenant généralement une commission de 30% sur ces transactions.

Invoquant des inquiétudes concernant le développement de la toxicomanie chez les mineurs et la diffusion de contenus jugés offensants, les régulateurs chinois ont adopté un processus d’examen beaucoup plus strict et plus lent. Les jeux importés sont tout particulièrement soumis à un examen particulièrement rigoureux.