Le PDG de Sigma, Philipe Oléron, délègue sa fonction de direction générale à Antoine Monnétreau (cf. photo). Il conserve ses prérogatives de président de l’ESN nantaise et en demeure l’actionnaire majoritaire.

Un communiqué précise que cette stratégie de distinction des deux rôles a pour objectif de concilier plus clairement une vision du temps long et une autre du temps court.

« La direction générale pilote le groupe au travers de la réussite de ses 10 activités : Services Managés, Cloud, Cybersécurité, Professional Services, Gestion Applicative, Business Solutions, Ressources Humaines, Finances, Supply Chain, Services et Territoires », explique Antoine Monnétreau. « Leur feuille de route commune est de mettre la qualité de service, la satisfaction des clients, et l’innovation au cœur de leur stratégie et de leurs actions pour pérenniser l’entreprise et sa mission ».

Antoine Monnétreau était le directeur administratif et financier de Sigma depuis 2012. Il a notamment mis en place un actionnariat salarié au sein de l’entreprise via un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE). Cet actionnariat n’est pas remis en cause par la nouvelle stratégie.

Avant de rejoindre Sigma il y a treize ans, Antoine Monnétreau a débuté sa carrière en 2001 au sein de HP France, puis a rejoint Onet en 2003 et a intégré ensuite Spie Batignolles en 2007 en tant que responsable administratif et financier.

Entreprise à mission depuis 2023, Sigma emploie 700 personnes réparties entre son siège de La Chapelle-sur-Erdre près de Nantes et ses bureaux de Paris, Lyon, Strasbourg et Toulouse. Fondée en 1972, la société génère à présent un chiffre d’affaires annuel de 74 millions d’euros. D’ici à 2026, l’ESN se donne pour objectif de proposer à sa clientèle 50% de solutions éco-conçues et de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre.