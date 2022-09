Le groupe Sigma annonce un partenariat avec Cegedim SRH pour distribuer et intégrer sa plateforme Teams RH. Créé il y a 50 ans, Sigma exerce des activités d’éditeur de logiciels, d’intégrateur et d’infogéreur. Le groupe est bien positionné sur les Système d’Information Ressources Humaines (SIRH), avec une équipe de 80 personnes dédiée à l’édition et l’intégration de solutions RH. Il s’appuie sur un large catalogue de solutions RH (Advantage RH, Silae, Primobox, quarksUp…) pour répondre dans une approche « best-of-breed » aux besoins de ses 400 clients, tout en apportant sa double expertise dans l’accompagnement métier RH et la maitrise des déploiements et projet IT. Ce partenariat lui permet de compléter son offre pour le marché des entreprises de taille intermédiaire et de se développer sur de nouveaux secteurs d’activité.

« Intégrer la plateforme modulaire et évolutive TEAMS RH dans notre offre nous permet de pleinement exercer notre expertise et d’être distributeur, intégrateur et partenaire. Ainsi, nous avons la possibilité de répondre aux besoins actuels de nos clients, et à leurs besoins d’évolution », déclare dans un communiqué Philippe Oléron, Président du Groupe Sigma.

Cegedim SRH voit lui l’opportunité de renforcer son réseau de partenaires experts et de proposer sa solution TEAMS RH à une cible plus large d’entreprises, après l’avoir déjà bien ancrée chez les grands comptes. Avec ses 900 collaborateurs, cette filiale du groupe Cegedim a réalisé sur son dernier exercice 81 M€ de chiffres d’affaires auprès de 350 clients. Éditeur de logiciel et prestataire de services, elle a développé une offre large en matière de SIRH, depuis la paie et la gestion des temps en passant par le reporting légal et social ou encore les processus RH.

« Nous cherchions un partenaire capable de proposer son expertise métier à des entreprises œuvrant dans des secteurs d’activité différents de ceux que nous adressions jusqu’alors. Nous l’avons trouvé avec Sigma qui apporte son savoir-faire métier RH et sa connaissance de secteurs tels que le secteur public, le retail ou encore l’immobilier social », détaille Jérôme Rousselot, Directeur de Cegedim SRH.

Photo : Jérôme Rousselot, Directeur de Cegedim SRH et Philippe OLERON, Président de Sigma.