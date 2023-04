Datadome, spécialiste de la lutte contre la fraude en ligne via les robots malveillants, annonce avoir clôturé un cycle de financement de série C de 42 millions de dollars (38 M€). Ce tour de table a été mené par InfraVia Growth, avec la participation d’investisseurs existants dont Elephant et ISAI. La startup parisienne avait déjà levé 30 M€ lors de son précédent tour de table en 2021 mené par Elephant et 2,5 M€ en 2018 en série A.

Fondée en 2015 par Benjamin Fabre et Benjamin Barrier, Datadome a misé sur la sophistication et les dommages croissants que pourraient causer les bots nuisibles, phénomène qui s’est accentué avec la démocratisation de l’IA et la baisse des coûts des proxys.

Sa plateforme d’analyse, basée sur un moteur ML, traite toutes les requêtes et évalue leur intention. Conçue pour protéger les sites web, applications mobiles et API, elle aide les entreprises à faire face aux menaces telles que le piratage de comptes, le vol de données, la fraude au paiement ou les attaques par déni de service (DDoS). Elle vise plus largement à apporter un meilleur contrôle sur le trafic robotisé, légitime comme illégitime.

« Ce nouveau financement contribuera à l’accélération de l’expansion internationale et au renforcement de ses efforts de R&D », précise l’entreprise dans un communiqué. La scale-up est déjà bien implantée aux États-Unis, devenu son principal marché devant l’Europe et l’Asie. Sa solution a déjà séduit plus de 300 entreprises clientes dans le monde dont Blablacar, LaFourchette et SNCF Connect en France. Son effectif est passé de 20 à 180 collaborateurs entre 2019 et 2023.