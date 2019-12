AntemetA obtient un nouveau label de premier plan et confirme la performance de son offre de cloud privé MyADC. À travers cette annonce, AntemetA démontre sa capacité à se positionner comme un fournisseur d’offres Cloud de haut niveau qui intègre les standards les plus élevés en termes de performances et de sécurité. L’investissement constant d’AntemetA sur le secteur du cloud a permis à l’ESN d’occuper une place à part sur le marché et de répondre aux différents besoins Cloud des entreprises : Cloud privé, public et hybride. En obtenant le label « Utilisé par les armées françaises » pour son offre de cloud privé MyADC, AntemetA franchit donc une nouvelle étape et met en avant sa capacité à proposer son service à une institution de premier plan.