VMware, qui fête cette année son 20ème anniversaire, a terminé son exercice 2018 décalé avec un quatrième trimestre en hausse de 14%. Le chiffre d’affaires atteint ainsi 2,31 milliards de dollars, dont 1,07 milliard de dollars générés par les licences (+20%). Le spécialiste de la virtualisation enregistre une perte de 440 millions de dollars ou 1,09 dollar par action, mais celle-ci intègre une charge exceptionnelle de 970 millions de dollars liée à la réforme fiscale votée par le Congrès en décembre (800 millions de cette charge serviront à rapatrier des bénéfices accumulés à l’étranger). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s’établit à 648 millions de dollars ou 1,68 dollar par action.

Sur l’ensemble de l’exercice, la filiale de Dell Technologies, enregistre un chiffre d’affaires de 7,92 milliards de dollars, en progression annuelle de 12%, dont 3,19 milliards de dollars générés par les licences. Le bénéfice net atteint 570 millions de dollars ou 1,38 dollar par action, contre 1,19 milliard de dollars ou 2,78 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il grimpe de 18% en un an pour s’établir à 2,15 milliards de dollars, ou 5,19 dollars par action.

En présentant ces résultats auprès des analystes, le CEO de la société, Pat Gelsinger s’est déclaré très satisfait de l’adoption rapide par les clients de la solution VMware Cloud sur AWS. Au cours de l’année, ce partenariat a été renforcé par l’ajout de la région d’hébergement AWS US East. Les deux partenaires ont également introduit de nouvelles capacités et support pour VMware Site Recovery et VMware vMotion.

VMware annonce par ailleurs avoir finalisé l’acquisition de de l’éditeur de technologies SD-Wan VeloCloud Networks, ce qui lui permettra de traiter l’automatisation de bout-en-bout. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.