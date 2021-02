A l’occasion de la présentation des résultats de la société, Jeff Bezos a annoncé qu’il abandonnera les rênes d’Amazon au troisième trimestre. Il va céder son poste de CEO à Andy Jassy, l’actuel patron d’AWS et son principal bras droit. Il continuera cependant à siéger au conseil d’administration en tant que président exécutif. « Dans le rôle de président exécutif, j’ai l’intention de concentrer mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives », a-t-il indiqué dans une note aux salariés.

Agé de 57 ans, l’homme le plus riche du monde après Elon Musk (sa fortune est estimée à 200 milliards de dollars), va par ailleurs se consacrer à ses œuvres caritatives (Day 1 Fund et Bezos Earth Fund), à sa société d’exploration spatiale Blue Origin et au Washington Post. « Amazon est devenu ce qu’il est grâce à ses inventions. Nous faisons des choses folles ensemble et les rendons normales. Nous avons été les pionniers des avis clients, des recommandations personnalisées en un clic, de la livraison incroyablement rapide de Prime, des achats Just Walk Out, du Climate Pledge, du Kindle, d’Alexa, du marché, du cloud computing d’infrastructure, du Career Choice et bien plus encore », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Si vous faites les choses correctement, quelques années après une invention extraordinaire, celle-ci est devenue normale. Les gens bâillent. Ce bâillement est le plus grand compliment qu’un inventeur puisse recevoir. Lorsque vous regardez nos résultats financiers, ce que vous voyez réellement, ce sont les résultats cumulés à long terme de ces inventions. À l’heure actuelle, je vois Amazon à son niveau le plus inventif, c’est donc le moment idéal pour cette transition. »

Les résultats du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’exercice 2020 sont éloquents et dépassent les prévisions des analystes. Les trois derniers mois de l’année ont généré un chiffre d’affaires de 125,6 milliards de dollars, en croissance de 44%, un résultat opérationnel de 6,9 milliards de dollars et un bénéfice net de 7,2 milliards de dollars (+118%) ou 14,09 dollars par action diluée. Sur douze mois les revenus atteignent 386,1 milliards de dollars, soit une croissance de 38%, un résultat opérationnel de 22,9 milliards de dollars et un bénéfice net de 21,3 milliards de dollars (+84%) ou 41,83 dollars par action diluée. La capitalisation boursière atteint 1.683 milliards de dollars.

Avec 13,5 milliards de dollars engrangés, le bénéfice opérationnel d’AWS représente plus de la moitié du bénéfice opérationnel du groupe. Rien d’étonnant donc à ce que le choix de Jeff Bezos se porte sur le patron de la division pour lui succéder. Andy Jassy, ​​qui a rejoint Amazon dès sa sortie de la Harvard Business School en 1997 (soit quatre ans après la création de la société) en tant que marketing manager, a lancé AWS en 2006. Il a fait de cette entité le numéro un du cloud mondial, représentant environ un tiers du marché, qui devance de loin Microsoft Azure et Google Cloud.

« C’est un leader visionnaire, un grand opérateur, et il comprend ce qui fait d’Amazon une entreprise innovante si particulière», a déclaré à propos d’Andy Jassy le directeur financier de la société, Brian Olsavsky, lors de la présentation des résultats financiers aux analystes. « Il a une excellente expérience dans le développement de multiples choses et d’entreprises au sein d’Amazon, dont la moindre n’est pas AWS, qui est sans doute la société technologique la plus rentable au monde. Andy a une chance de mettre son empreinte sur Amazon. Il va certainement transmettre la culture, la vision et le facteur d’invention qu’est Amazon et le portera à un niveau supérieur »,

Cela dit, le nouveau patron du groupe devra affronter de nouveaux défis : grogne des salariés et des livreurs indépendants, accusations d’abus de position dominante dans le commerce en ligne de la part de certains régulateurs…

Le nom de son remplaçant à la tête d’AWS n’a pas été dévoilé.