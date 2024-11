Selon les données de Mercury Research, AMD s’est octroyé au troisième trimestre 25% du marché des processeurs x86. Même si AMD gagne du terrain depuis des années face à Intel, la firme a nettement reculé par rapport aux 30,7% de parts de marché du troisième trimestre 2023. Elle a toutefois regagné 0,5% en séquentiel et enregistré sa meilleure performance sur les processeurs de bureau, en progressant de plus de 5 points en un trimestre et de 10 points en un an pour atteindre 28,7% de parts de marché.

Cette hausse s’explique partiellement par les problèmes de stocks rencontrés par des clients d’Intel. Une fois la normalisation effectuée, Intel pourrait repartir de l’avant dans les prochains trimestres grâce à sa nouvelle génération de processeurs Arrow Lake.

AMD enregistre également de légers gains sur les processeurs mobiles avec 22,3% des unités livrées contre 20,3% un an plus tôt. Elle profite de ses Ryzen AI 300 qui ont été introduits sur le marché quelques semaines avant les Lunar Lake d’Intel.

Sur le segment des processeurs pour serveurs, AMD et Intel ont toutes deux connu une croissance significative, ce qui conduit à quasi statu quo. AMD a augmenté sa part de marché de seulement 0,9% sur un an et de seulement 0,1% par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 24,2%. Selon Mercury Research la croissance des expéditions de Xeon SP d’Intel a légèrement dépassé celle de l’Epyc d’AMD. Toutefois les puces EPYC de cinquième génération (nom de code Turin) n’ont été lancés que fin octobre, ce qui pourrait favoriser AMD pour la suite.